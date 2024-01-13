خطوبة 5 سنوات.. ما سر تأخير حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة «جاسيندا»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة جذابة، خطفت رئيسة الوزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن الأنظار حولها، بعد انتشار مجموعة من الصور في حفل زفافها، بعدما استمرت فترة خطبتها لكلارك جيفورد لمدة 5 سنوات.

كان من المفترض أن تتزوج «أرديرن» البالغة من العمر 43 عامًا في صيف 2022، وذلك بعد إعلان خطبتها في عام 2019، إلا أنه جرى تأجيل حفل الزفاف بسبب قيود التجمعات التي فرضها فيروس كورونا، إذ أصرت حكومتها حينها وقف أي نوع من الحفلات أو المناسبات خاصة عند ارتفاع عد كبير من الوفيات خلال تلك الفترة، بحسب ما ذكره موقع «irishnews».

وعلقت رئيسة الوزراء نيوزيلندا السابقة «أرديرن»، على تأجيل حفل زفافها حينها قائلة: «هكذا هي الحياة، ويجب علي الاستجابة للقوانين تمامًا مثل أي مواطن ضمن آلاف النيوزيلنديين الآخرين».

إطلالة رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة بحفل زفافها

اختارت العروسة «جاسيندا» أن ترتدي في حفل زفافها اليوم السبت، فستانًا عاجيًا بدون أكمام مع رقبة طربوش وخط عنق مرتفع من تصميم مصممة الأزياء النيوزيلندية جولييت هوجان، وأضافت إلى إطلالتها حجاب طويل وتصفيفة شعر رقيقة.

مكان اختيار حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا

قرر الزوجان إقامة حفل الزفاف في مزرعة فاخرة للعنب، التي تقع في منطقة خليج هوكس، وكان الحفل وسط الكثير من المناظر الخلابة، بالقرب من العاصمة النيوزيلندية «ويلنجتون»، ودعت «جاسيندا» عدد من أفراد أصدقائها المقربين لمشاركتهم فرحتها، وكان من بين الحاضرين رئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز، وأفراد أسرتها، كما كان عدد الضيوف بشكل عام لا يتعدى الـ80 شخصًا، إذ اختارت أن يكون الحفل بسيط ويقتصر على أحبائها فقط.