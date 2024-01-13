تحذير من الطقس المتقلب.. 7 نصائح تحميك من برودة الأطراف في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من التغيرات الجوية تشهدها البلاد بسبب الشتاء، والتي تتباين بين الإرتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، ويليها انخفاض شديد وصقيع، أما فيما يخص الساعات المقبلة، فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، وهو الطقس الذي يسبب للبعض برودة شديدة في الأطراف، لذا بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي، نقدم 7 نصائح تحميك من برودة الأطراف.

7 نصائح تحميك من برودة الأطراف

1- يجب النظر في اختيارات الملابس كالتالي:

- مع الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة ليلًا الذي حذرت منه هيئة الأرصاد، ارتدي قبعة وقفازات وجوارب دافئة ومعطفًا دافئًا في الطقس البارد.

-ارتدي طبقات من الملابس للحفاظ على دفء جسمك، ولا ترتدي ملابس ضيقة، يجد بعض الناس أن الوشاح أو الياقة المدورة مفيدان للبقاء دافئين.

-ساعد الأطفال على معرفة ما يجب القيام به، وتأكد من أنهم يرتدون ملابس دافئة ويعرفون أنهم يجب أن يدخلوا إذا شعروا بالبرد أو برودة أيديهم أو أقدامهم.

-ارتدي سترة وجوارب دافئة إذا كنت تشعر بالبرد في الداخل.

2-تمرن كل يوم:

ممارسة الرياضة يوميًا، بما في ذلك المشي، تعمل على تحسين الدورة الدموية لذلك قم بالتالي:

-قم بإجراء عملية إحماء سريعة حتى يكتسب جسمك الدفء في الطقس البارد.

-حاول القفز على الرافعات لتحريك دمك.

-مارس في مكانه أثناء الجلوس.

-حرك أصابع قدميك واصنع دوائر بقدميك.

-اصنعي دوائر واسعة في الهواء بذراعيك لتشجيع تدفق الدم.

3-التحرك بانتظام:

خذ وقتًا للنهوض كل نصف ساعة على الأقل للتمدد أو التجول.

4-استخدم وسادة التدفئة الكهربائية:

تتوفر وسادات التدفئة الكهربائية بأحجام وأنماط مختلفة يمكنك استخدامها لمناطق مختلفة من الجسم.

بالنسبة للقدمين، استخدمي وسادة التدفئة على أسفل ظهرك.

5-أمسك بشيء دافئ:

أمسك مشروبًا دافئًا بين يديك وهو ما يساعدك على التخلص من برودة الأطراف.

6- تدليك سريع:

قم بتدليك يديك أو قدميك بخفة.

7- إبقاء المدافئ في متناول اليد:

استخدم أدوات تدفئة الأيدي أو الأقدام التجارية ذات الاستخدام الواحد، أو القابلة لإعادة الاستخدام عندما تكون بالخارج في البرد.