الامارات | طائرة تهبط اضطرارياً بسبب شرخ في النافذة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم شركة خطوط «طيران أول نيبون» اليابانية: «إن رحلة داخلية عادت أدراجها إلى المطار، أمس، بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة القيادة، أثناء تحليقها في الجو».

وأضاف المتحدث: «إن الرحلة كانت في طريقها إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو، بعد اكتشاف شرخ في الطبقة الخارجية من أربع طبقات للنوافذ المحيطة بمقصورة القيادة».

وأكّد عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.

وقال المتحدث باسم شركة «أول نيبون»: «لم يكن الشرخ شيئاً يؤثر في التحكم في الرحلة، أو الضغط الجوي فيها».

ولم تكن الطائرة إحدى طائرات «بوينغ - 737 ماكس 9»، الطراز الذي بات في دائرة الضوء بعد انفجار في مقصورة قيادة طائرة جديدة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» أثناء تحليقها في الجو الأسبوع الماضي.