الامارات | 7 شعراء

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شعراء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت أول من أمس، الأمسية الشعرية الرابعة، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، وشارك فيها سبعة شعراء هم: محمد النجار (تونس)، شريهان الطيب (السودان)، سيد أحمد العلوي (البحرين)، إبراهيم توري (السنغال)، زيد صالح الجبوري (العراق)، محمود حسن (مصر)، وهارون عمري (الجزائر)، بحضور حشد من المثقفين والنقاد والمهتمين.
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