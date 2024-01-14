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الامارات | 7 شعراء

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شعراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت أول من أمس، الأمسية الشعرية الرابعة، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، وشارك فيها سبعة شعراء هم: محمد النجار (تونس)، شريهان الطيب (السودان)، سيد أحمد العلوي (البحرين)، إبراهيم توري (السنغال)، زيد صالح الجبوري (العراق)، محمود حسن (مصر)، وهارون عمري (الجزائر)، بحضور حشد من المثقفين والنقاد والمهتمين.     

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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