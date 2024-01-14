الامارات | 7 شعراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت أول من أمس، الأمسية الشعرية الرابعة، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، وشارك فيها سبعة شعراء هم: محمد النجار (تونس)، شريهان الطيب (السودان)، سيد أحمد العلوي (البحرين)، إبراهيم توري (السنغال)، زيد صالح الجبوري (العراق)، محمود حسن (مصر)، وهارون عمري (الجزائر)، بحضور حشد من المثقفين والنقاد والمهتمين.