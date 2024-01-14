الامارات | إهمال علاج الملاريا.. عواقبه وخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدير معهد الطب الاستوائي وطب السفر وعلم الطفيليات البشرية بمستشفى توبنجن الجامعي بألمانيا، البروفيسور بيتر كريمسنر، من عدوى الملاريا خلال السفر، مشيراً إلى أنها تعد من أبرز الأمراض المنتشرة في الدول الاستوائية، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وموزمبيق في إفريقيا والهند وبابوا غينيا الجديدة في آسيا والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا في أميركا الجنوبية.

وأوضح أن الملاريا هي مرض يسببه البعوض، وتتمثل أعراضه في الحمى والصداع وآلام الأطراف والإسهال والغثيان والقيء والدوار.

وشدد البروفيسور كريمسنر على ضرورة علاج الملاريا في الوقت المناسب بواسطة الأدوية المضادة للطفيليات، إذ إن عدم علاجها قد يؤدي إلى الوفاة.

وللوقاية من الملاريا ينبغي حماية الجسم من لدغات البعوض، باستخدام ناموسية على السرير، كما يمكن دهان الجسم بواسطة ما يُعرف بطارد البعوض.

وكإجراء وقائي أكثر فعالية يمكن تناول الأدوية المضادة للملاريا طوال فترة السفر.