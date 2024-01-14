الامارات | زيت الجزر.. مفيد في محاربة التجاعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصف مختصون زيت الجزر بأنه بمثابة ينبوع جمال للبشرة والشعر، إذ يعمل على ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد من ناحية وتقوية أطراف الشعر من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال أن زيت الجزر المستخلص من جذور الجزر غني بفيتامين A، الذي يعمل على ترطيب البشرة جيداً، لاسيما البشرة الجافة والمتشققة.

وأضافت أن فيتامين A المعروف أيضاً باسم الرتينول يساعد في القضاء على شوائب البشرة، مثل البثور والرؤوس السوداء، ما يسهم في التمتع ببشرة نقية ونضرة، فضلاً عن أنه يحمي البشرة من الحروق الشمسية.

ويعمل فيتامين A على حماية خلايا البشرة، ويسهم في تجددها، ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة والتجاعيد. وإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الجزر البشرة سُمرة طبيعية وتوهجاً.

ومن ناحية أخرى، يعمل زيت الجزر على إصلاح وتقوية أطراف الشعر؛ إذ يعتني بأطرافه على نحو مكثف.

ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشعر بكمية صغيرة من زيت الجزر، وتركه لمدة تراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم شطفه جيداً.