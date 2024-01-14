الامارات | أعراض إنفلونزا العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد إنفلونزا العين عدوى شديدة تسببها الفيروسات الغدية، التي عادة ما توجد على مقابض الأبواب أو درابزين السلالم أو لوحات مفاتيح الكمبيوتر.

وقال أطباء في عيادة العيون بمستشفى كولونيا الجامعي بألمانيا إن العدوى تحدث بسبب فرك العين بعد ملامسة الأسطح التي تعيش عليها هذه الفيروسات شديدة المقاومة، وأوضحوا أن أعراض العدوى تتمثل في احمرار العين، وزيادة الإفرازات الدمعية، والحكة، والحساسية للضوء، وتورم الغدد الليمفاوية في الأذن، وتدهور الرؤية، نظراً لأن القرنية - إلى جانب ملتحمة العين - تتعرض أيضاً للالتهاب والإعتام.

وأشار الأطباء إلى أنه يتم تشخيص المرض من خلال أخذ مسحة من العين باستخدام قطعة من القطن، ثم تحلل الخلايا الموجودة في إفرازات العين في المختبر.

وعند التحقق من الإصابة بالعدوى، فإنها تعالج باستخدام قطرة العين المضادة للالتهابات.

وإذا كانت العين جافة، فيمكن ترطيبها بواسطة قطرات العين أو مراهم العين المحتوية على مواد مرطبة.

ولأن إنفلونزا العين مرض مُعد للغاية، فإنه ينبغي عدم مشاركة الأغراض مثل المناشف مع المريض.

ويُراعى أيضاً البقاء في المنزل طوال فترة العلاج، للحيلولة دون انتشار العدوى.

يُراعى البقاء في المنزل طوال فترة العلاج، للحيلولة دون انتشار العدوى.