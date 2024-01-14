الامارات | عوامل تحفّز نوبات الإصابة بالصدفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية في ألمانيا أن الصدفية هي مرض جلدي التهابي مزمن وغير مُعد، وسبب الإصابة يكمن في استجابة مناعية ذاتية ترتبط بالعوامل الوراثية.

وأضافت أن بعض العوامل تحفز حدوث نوبات الإصابة بالصدفية، مثل التوتر النفسي والعدوى والتغيرات الهرمونية والتدخين وشرب الكحوليات.

وتتمثل أعراض الصدفية في مناطق جلدية محددة بها احمرار وقشور فضية اللون، إضافة إلى حكة شديدة. وأشارت الرابطة إلى أن مرض الصدفية لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن علاجه جيداً بواسطة المراهم والكريمات المضادة للالتهابات، التي تحتوي على اليوريا وحمض الساليسيليك، إلى جانب تجنب العوامل المحفزة.

مرض الصدفية لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن علاجه جيداً بالمراهم المضادة للالتهابات.