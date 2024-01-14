الامارات | «المرموم».. سينما الصحراء أكبر من الشاشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باقة من الأفلام السينمائية الروائية حملتها الأيام الأولى من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الذي تنظمه هيئة دبي للثقافة والفنون في دبي، في محمية المرموم الصحراوية، ترافقها مجموعة من ورش العمل الخاصة بالتمثيل والصناعة السينمائية، فضلاً عن تخطي المهرجان لحدود السينما والوصول إلى الفنون البصرية والحِرف التقليدية. وشهد أول أيام المهرجان حضور عدد من نجوم العالم العربي والمخرجين، وصُنّاع السينما، الذين أثنوا على التجربة لما تحمله من اختلاف وتميز في جعل صحراء دبي تنبض بإبداعات الفن السابع كشاشة كبيرة بلا حدود.