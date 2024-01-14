للرجال فقط.. طعام بـ8 جنيهات فقط يزيد الخصوبة والقدرة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

تؤثر العديد من العوامل على الخصوبة عند الرجال، بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية والعمر والحالة الصحية، ويقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي، إن هناك فاكهة شتوية يمكن أن تساعد في زيادة الخصوبة وهي الرمان.

وأضاف لـ«الخليج 365» أن الرمان غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلايا الحيوانات المنوية من التلف كما أنه يحتوي على مركبات أخرى قد تساعد في تحسين إنتاج الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن يمنحها الرمان للخصوبة عند الرجال:

فوائد الرمان للرجال

زيادة عدد الحيوانات المنوية

تحسين حركة الحيوانات المنوية

فوائد أخرى للرمان

إضافة إلى الخصوبة فإن الرمان له فوائد عديدة أخري مثل:

خفض ضغط الدم

تحسين صحة القلب

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

نصائح طبية لزيادة الخصوبة

اشرب عصير الرمان الطازج يمكن أن يساعدك على الحصول على أكبر قدر من الفوائد.

أضف الرمان الطازج إلى السلطة أو العصائر أو الآيس كريم.

اصنع ماء الرمان عن طريق نقع الرمان في الماء طوال الليل

ويبلغ سعر كيلو الرمان في السوق من 8 إلى 16 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

اقرأ أيضا:

3 حالات تجعلك تتوقف عن شرب القهوة.. وهذا هو الحد الآمن منها

قاتل صامت ينهي حياة زوجين داخل منزلهما- ما القصة؟

أبرزها تحدث في اللسان.. علامات تنذر بإصابتك بسكتة دماغية

العثور على مبلغ ضخم في مكان غير متوقع.. ماذا حدث لصاحبه؟

سرقه سنتين.. رد فعل صادم من شخص تجاه جاره بسبب تغيير "باسوورد الواي فاي"