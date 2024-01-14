10 علامات تدل على المرض المٌتسبب في وفاة الفنان السوري غسان مكانسي.. لا تتجاهلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حزن كبير شهده الوسط الفني، عقب إعلان وفاة النجم السوري غسان مكانسي، الذي قضى فترة كبيرة من حياته في مصر وله أعمال شهيرة من بينها «يوميات مدير عام» والكثير من الأعمال الأخرى، وبحسب مسيرته التي عرضها التلفزيون السوري، توفى الراحل متأثرًا بنوبة قلبية، وتقدم «هن» أبرز أسباب المرض، بحسب الموقع الطبي «مايو كلينك».

9 معلومات عن النوبة القلبية

1- انسداد الشريات التاجي

تحدث النوبة القلبية التي توفى بها الفنان غسان مكانسي بسبب الإصابة بمرض الشريان التاجي، والذي يسبب انسدادا في شريان واحد أو أكثر من شرايين القلب، بسبب ترسّبات تحتوي على الكوليسترول، تُسمى اللويحات التي تسبب ضيق الشرايين، ما يقلل تدفق الدم إلى القلب.

2- انسداد شرايين القلب

يمكن أن تحدث النوبة القلبية، بسبب حدوث انسداد كامل أو جزئي في أحد شرايين القلب، وحينها يستعين الطبيب بنتائج تخطيط كهربية القلب لوصف هذه الأنواع من النوبات القلبية.

3-العُمر:

يصبح الرجال البالغون من العمر 45 عامًا فأكثر والنساء البالغات من العمر 55 عامًا؛ أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الرجال والنساء الأصغر سنًا.

4-التدخين:

يعتبر التدخين والتعرض للتدخين السلبي فترة طويلة أحد أهم أسباب التعرض لنوبة قلبية قاتلة.

5-ارتفاع ضغط الدم:

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت إلى تلف الشرايين المؤدية إلى القلب، بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم المصاحب لحالات مَرَضية أخرى مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، يزيد الخطورة بشكل أكبر.

6-ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار:

يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار إلى ضيق الشرايين، ويزيد ارتفاع مستوى معين من دهون الدم تسمى الدهون الثلاثية، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

7-السمنة:

ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول النافع.

8-السكري:

يرتفع سكر الدم عندما لا ينتج الجسم هرمونًا يسمى الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح، ويزيد هذا من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

9- عدم ممارسة الرياضية:

ترتبط قلة النشاط البدني بزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية، وتعمل التمارين الرياضية على حماية القلب، فما يؤثر النظام الغذائي غير الصحي؛ مرتفع المحتوى من السكريات والدهون الحيوانية والأطعمة المعالَجة والدهون المتحولة والملح، سلبا على القلب ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات، لذلك عليك تناوَل الكثير من الفواكه والخضراوات والألياف والزيوت الصحية.

10- التوتر:

يزيد التوتر العاطفي مثل الغضب الشديد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

وبحسب تصريحات الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية لـ«هن»، تحدث النوبات القلبية بسبب التدخين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على عمل القلب.