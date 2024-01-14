الامارات | لم يأخذ زوجته معه لسنغافورة فطعنته ثلاث مرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أن امرأة من بنغالورو، تبلغ من العمر 52 عامًا، قلمت بطعن زوجها، 56 عامًا، بسكين المطبخ بعد أن رفض اصطحابها معه إلى سنغافورة.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم السبت عندما طعنت المرأة زوجها بسكين المطبخ، بعد أن رفض اصطحابها معه في سفره، بسبب عدم رضاه عن طريقة تنظيفها للمنزل.

وكان الرجل الذي يحمل الجنسية السنغافورية ويعمل في الهند منذ 25 عامًا، تزوج عام 2002 ولديه ابن يبلغ من العمر 20 عامًا يقيم مع والدته في بنغالورو منذ الطفولة.

وفيما كانت زوجة الرجل وابنه يزورانه في سنغافورة لبضعة أيام، كان يأتي أيضًا إلى بنغالورو مرتين أو ثلاث مرات في السنة لقضاء بعض الوقت مع العائلة. وفي سبتمبر 2023، كان الرجل قد اصطحب زوجته وابنه إلى سنغافورة وتمنى لهما البقاء هناك، على أن يواصل ابنه دراسته في البلاد. وبعدها عادت الأسرة إلى بنغالورو في 5 يناير، وفي 19 يناير، خطط الرجل للعودة إلى سنغافورة مع ابنه، مخبرا زوجته بعدم رغبته باصطحابها معه يوم السبت، مما أدى إلى مشاجرة وهجوم المرأة عليه وطعنه.

ووفقا لما قاله الضحية للصحيفة : كنت نائماً في غرفة النوم حوالي الساعة 2.30 ظهراً بعد الغداء، عندما هاجمتني بسكين على رأسي ويدي، وعندما حاولت الرد، طعنتني في ظهري. وفي وقت لاحق، أحضرت لي ماءً مملوءاً بمسحوق الفلفل الحار وألقته على وجهي".

وما كان من الأب والابن إلا أن دفعاها من غرفة النوم وأغلقا على نفسيهما من الداخل، متصلين بالشرطة. وهرعت بعدها قوات الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المرأة بينما تم نقل زوجها إلى المستشفى، حيث تمت معالجته بحوالي 14 غرزة متأثراً بجراحه.

وعلق ضابط كبير بالشرطة أنه " تم احتجاز المرأة في منظمة غير حكومية في تلك الليلة. لكنها لم تكن مستعدة لتناول الطعام، لكننا أجبرناها على تناول العشاء بالقوة. ويبدو أنها كانت منزعجة لأن زوجها أراد أن يأخذ ابنهما معه، ويتركها، فهاجمته". وقالت الصحيفة أن الأب والابن فضلا الإقامة في الفندق في الفترة اللاحقة بدل العودة للمنزل.