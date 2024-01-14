دراسة: الخمول البدني يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية أن الأشخاص الذين يتجنبون ممارسة التمارين الرياضية في أوقات الفراغ، قد يواجهون معدلات أعلى من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

وأوضح فريق البحث أنه يجب تعزيز النشاط البدني للحد من الإصابة بأمراض القلب والوفيات الناجمة عنها، وفق ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس".

ولاحظ الباحثون أن النساء في منتصف العمر وكبار السن من أكثر الفئات التي لا تمارس النشاط البدني.

وحلّل الباحثون بيانات أكثر من 7 ملايين حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية عبر 2900 مقاطعة أمريكية من عام 2011 إلى عام 2019، بالاعتماد على قاعدة بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكشف التحليل عن وجود علاقة واضحة بين انتشار الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وارتفاع معدلات الخمول البدني في أوقات الفراغ.

وقال الدكتور شادي أبو هاشم الباحث الرئيسي: "النساء أكثر عرضة للانخراط في السلوك المستقر، ولديهن مستويات نشاط بدني أقل من الرجال، وقد يكون ذلك بسبب عوامل اجتماعية وثقافية مثل مسؤوليات تقديم الرعاية، والتوقعات الاجتماعية فيما يتعلق بأدوار الجنسين".

وأشار الباحثون إلى عوامل مثل: عدم توفر البنية التحتية للترفيه الآمن، وساعات العمل غير المنتظمة، وندرة دعم الأطفال، كأسباب محتملة لتراجع النشاط البدني.

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