تناول هذا الطعام يوميا يحميك من ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة في جامعة برشلونة الأسبانية أن تناول الطماطم يرتبط بخفض ضغط الدم ويمنع ارتفاعه لدى كبار السن.

كما أن الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولكن تناولوا معظم الأطعمة التي تحتوي على الطماطم، كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 36% مقارنة بالذين تناولوا كميات أقل، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

تحتوي الطماطم على الليكوبين، الذي يساهم في الحفاظ على مرونة جدران الأوعية الدموية، والبوتاسيوم الذي يساعد على التحكم في تأثيرات الصوديوم ومستويات السوائل في الجسم.

وأوضحت الدراسة أن كبار السن الذين يعانون من ارتفاع خفيف في ضغط الدم، ساعدهم تناول الطماطم في إدارة تقليل خطر الإصابة بهذا القاتل الصامت.

وشملت الدراسة 7056 مشاركاً، 82.5% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبعد استطلاعهم بشأن استهلاكهم اليومي من الطماطم تم تصنيفهم إلى 4 فئات: الأقل استهلاكاً حوالي 44 غم يومياً، والاستهلاك المتوسط 44-82 غم يومياً، وفوق المتوسط 82-110 غم يومياً، والاستهلاك المرتفع أكثر من 110 غم.

ولاحظ الباحثون انخفاضاً في ضغط الدم الانبساطي لدى من لديهم مستويات أعلى ومتوسطة من استهلاك الطماطم مقارنة بأدنى مستويات الاستهلاك.

وأن الذين تناولوا الطماطم أو منتجاتها يومياً انخفض لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تزيد عن الثلث.

ويساعد البوتاسيوم الذي توفره الطماطم على تنظيم توازن السوائل، ومواجهة آثار الصوديوم من خلال تعزيز إفراز الصوديوم الزائد عن طريق البول.

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