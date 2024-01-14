3 أسماء عالمية تقود هجوم منتخب مصر أمام موزمبيق.. ماذا تعرف عن زوجاتهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ثلاث نساء هن تميمة حظ نجوم خط هجوم مصر، وهم لاعبي مصر المحترفين في أندية عالمية «محمد صلاح، محمود تريزيجية، ومصطفى محمد»، ويقود الثلاثي المحترف خط هجوم مصر أمام منتخب موزمبيق في افتتاح مباريات المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعرف الكثير من الناس رحلة تألق الثلاثي العالمي، لكنهم لا يعرفوم شيئًا عن نصفهم الحلو وهن ماجي زوجة محمد صلاح، روان القصري زوجة تريزيجية، وزوجة اللاعب مصطفي محمد.

معلومات عن تميمة حظ خط هجوم مصر

بدايًة من ماجي صادق زوجة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، فهي من الشخصيات التي لا تظهر كثيرًا، ونرصد معلومات عنها قبل مباراة مصر وموزمبيق التي يشارك فيها محمد صلاح بحسب حديث سابق له:

-اسمها ماجي محمد صادق.

- لديها ابنتين هن مكة وكيان.

- احتفلت بزفافها على نجم المنتخب في 18 ديسمبر، عام 2013.

- أول ظهور لـ ماجي إعلاميًا كان في حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لمشاركة زوجها الاحتفال.

- درست ماجي في مدرسة «بسيون»، بمحافظة الغربية.

معلومات عن زوجة ترزيجية

يشارك محمود ترزيجية، نجم نادي طرابزون سبور التركي، في خط هجوم منتخب مصر، وقبل المواجهة المنتظرة في الساعة الـ7 ليلًا، نرصد معلومات عن زوجته روان القصري، بحسب صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة«إنستجرام»:

- اسمها روان عمر القصري.

- تبلغ زوجة محمود حسن تريزيجه 29 عاما.

-درست الهندسة في جامعة مصر الدولية.

- تعمل في مجال هندسة الكمبيوتر.

- عملت فترة في تعمل في وزارة الإسكان.

- تمت خطبتها على نجم المنتخب المصري في شهر يوليو عام 2018، عقب انتهاء مباريات مصر في روسيا بكأس العالم، وتزوجا عن قصة حب.

- تحب روان الخصوصية، لذلك تغلق حسابها على «الإنستجرام».

معلومات عن زوجة مصطفى محمد

أما مصطفى محمد الذي ظهر اسمه في تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق، ويلعب في نادي نانت الفرنسي، فلا ينشر أي معلومات عن زوجته، وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

- تزوجت مصطفى محمد بعد قصة حب طويلة في يونيو2019، في ذروة جائحة كورونا.

- أنجب طفلين يشارك اللاعب صورهما معه دائمًا عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام».

- قال في تصريحات تلفزيونية سابقة إنه يعيش قصة حب معها من عام 2014.

- قال مصطفى محمد عنها «زوجتي كانت وش السعد عليا في كل حاجة».