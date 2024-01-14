أخطر في هذه الحالة.. تدخين السجائر في هذا التوقيت يصيبك بمرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تدخين السجائر هو أحد أكثر العادات السيئة التي يمارسها، والتدخين في الصباح قد يكون قاتلا، إذ أشارت دراسة نُشرت في مجلة السرطان وعلم الأوبئة والوقاية الأمريكية إلى أن التدخين في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ من النوم مؤشر قوي على الإدمان الشديد للنيكوتين.

وتعد أيضًا من العادات الخاطئة التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم والرئة، نظرًا لأن في الصباح يصبح الجسم أكثر حساسية للمواد الكيميائية الضارة في السيجارة، وفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا».

أضرار التدخين بعد الاستيقاظ مباشرة

وقال الطبيب الأمريكي ستيفن برانستيتر، المتخصص في الوقاية والعلاج من الأمراض المتعلقة بالسلوكيات الصحية، بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية: «يؤدي التدخين مباشرة بعد الاستيقاظ إلى ارتفاع مستويات NNAL، وهو مستقلب من مادة NNK المسرطنة الموجودة في التبغ، وهذا يشير إلى أن المدخنين الذين يستهلكون السجائر في الصباح معرضين لخطر أكبر للإصابة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى».

ما السبب وراء الرغبة في التدخين صباحا؟

التدخين في الصباح مؤشر على أنك تعاني من إدمان النيكوتين، عندما تستيقظ في الصباح، يكون مستوى النيكوتين في الدم منخفضًا للغاية، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في التدخين، ما يجعل من الصعب للغاية الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وهناك بعض النصائح التي عليك اتباعها، للإقلاع عن التدخين في الصباح، وتشمل:

- التخلص من جميع السجائر الموجودة في منزلك أو سيارتك أو حقيبتك، سيساعدك ذلك على تقليل الرغبة في النيكوتين.

- اسأل صديقًا أو أحد أفراد الأسرة لمساعدتك في الإقلاع عن التدخين، حيث الدعم الاجتماعي مفيد للغاية.

- يجب عليك استبدال تدخين السجائر صباحا بكوب من الماء، يؤدي ذلك إلى ترطيب جسمك، ما يساعدك على الشعور بالانتعاش واليقظة، بالإضافة إلى، تقليل الرغبة الشديدة في التدخين.

تسهم ممارسة الرياضة في الصباح على زيادة إنتاج الناقلات العصبية التي تٌسهم في الشعور بالسعادة والتي تسمى الإندورفين، ومن ثم التغلب على الرغبة الشديدة في التدخين، وتحسين الصحة العامة.

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