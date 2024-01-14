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هز شباك موزمبيق.. كيف ساهمت زوجة مصطفى محمد في نجاحه وتألقه؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مصطفى محمد

استطاع اللاعب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، تسجيل أول أهداف المنتخب الوطني في شباك موزمبيق، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك خلال الدقائق الأولى عقب انطلاق صافرة الحكم.

وكان قد كشف اللاعب في السابق عن سر نجاحه، والداعم له في المباريات.

تساهم «حياة» زوجة اللاعب مصطفى محمد زوجها، على التركيز قبل كل مباراة، إذ تعد مصدر الدعم الكبير له في حياته العملية، وتشجعه باستمرار على اتخاذ خطوات إيجابية باتجاه مستقبله، من أجل السعي وراء أحلامه وطموحاته، بحسب ما قالته في تصريحات تلفزيونية سابقة.

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دور زوجة مصطفى محمد في دعمه

تعمل زوجة مصطفى محمد على دعمه بكافة الطرق، وتبذل مجهودًا في سبيل تشجيعه على الوصول إلى ما يريده، وتعتبر نفسها أفضل شيء حدث له في الحياة: «أنا أحسن هدف في حياة مصطفى محمد، ونفسي يوصل لكل اللي بيتمناه، ويحقق أهدافه كلها سواء في أو غيرها».

معلومات عن «حياة» زوجة مصطفى محمد وفقًا لحديث سابق له على القناة الأولى:

لم يكن زواج الكابتن مصطفى محمد تقليديًا، بل شهد قصة حب كبيرة استمرت لأكثر من 6 سنوات.

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وكان الكابتن مصطفى محمد قد احتفل بحفل زفافه، في شهر يونيو عام 2019، في حفل ضم الأهل والأصدقاء، وبعض نجوم كرة القدم في الوسط الرياضي.  

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- تشارك الجمهور بعض الصور التي تجمعهما.

- تعد زوجة مصطفى محمد مصدر الدعم في حياته، وتحقيقه للأهداف .

- يطلق اللاعب مصطفى محمد على زوجته لقب «وش السعد».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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