كيف تساعدين زوجك على التخلص من جنون العظمة؟.. 5 أشياء عليكي فعلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض النصائح التي يجب على السيدات اتباعها، للحفاظ على هدوء زوجها، في حال كان مصابًا بمرض جنون العظمة، ويبالغ في ردة فعله سواء بشكل سلبي أو إيجابي، ولا يستطع أن يتقبل وجهات نظر مخالفة لآرائه.

يصاب بعض الأشخاص بمرض جنون العظمة أو وسواس العظمة، وقد يكون ذلك نتيجة انتمائهم الشديد لشيء معين، أو تمسكهم بوجهة نظر، ولا يستطع هؤلاء سماع الآراء المخالفة لهم، بل ويدافعون عن رأيهم بكل قوة سواء كان صحيحًا أو خاطئًا، بحسب الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن».

وبحسب «هندي» يمكن أن تساعد الزوجة في تهيئة الجو لزوجها، والتخفيف من عصبيته من خلال تجميع الأبناء حوله، ومشاركته في الأمور التي يحبها، مثل مشاهدة فيلم، وتوفير بعض وسائل التسلية مثل المقرمشات، ومشاركته الحديث عن اهتماماته والأشياء التي يحبها.

نصائح لتخليص زوجك من مرض جنون العظمة

على الزوجة توفير جو مناسب، فمثلًا عند مشاهدة المباريات الرياضية، يمكنها جلب الأعلام التابعة للمنتخب الذي يشجعه، ويفضل أن ترتدي مع أبنائها التيشرت الخاص بالمنتخب المفضل لزوجها.

تجهيز مجموعة من التسالي المفضلة والمقرمشات الخفيفة، وتناولها معه في أثناء مشاهدة فيلم مثلًا، والتي يمكن أن تخف من حدة العصبية لدى الزوج.

يجب أن تشارك المرأة زوجها في الحديث عن اهتماماته، فمثلًا إن كان محبًا لكرة القدم، يجب عليها سماعه حتى لو كانت غير مهتمة بكرة القدم، لأن ذلك سيخلق نوعًا من التفاهم بينهما.