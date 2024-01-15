الامارات | نمو قوي في وظائف المجال الرقمي بألمانيا منذ 2009

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة نمواً قوياً في المجال الرقمي في ألمانيا خلال الأعوام الماضية على نحو يفوق المتوسط، مقارنة بميادين أخرى.

وقال الخبير بمعهد الأبحاث الاقتصادي الأوروبي (زد إي دابليو) في مدينة مانهايم بألمانيا، توماس نيبل: «لقد زاد عدد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 59% تقريباً خلال فترة الرصد التي امتدت من 2009 وإلى 2022».

وأضاف الخبير أن هذه الزيادة أقوى بشكل واضح مما رصد في جميع القطاعات التي تمت المقارنة بها في الدراسة.

يشار إلى أن المجال الرقمي يشمل شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن بُعد، وتمت مقارنة هذا المجال بمجالات أخرى مختلفة في الاقتصاد.

وبحسب الدراسة، فقد زاد عدد العاملين في هذا المجال خلال عام 2022 وحده بنسبة 6%، أي زاد بما يقارب 1.5 مليون شخص.