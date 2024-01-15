الامارات | مرآة سحرية تحلل حالتك الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة كندية مرآة ذكية لبيان الحالة الصحية، من خلال تحليل الدورة الدموية للوجه، بعد إجراء مسح للوجه لمدة 30 ثانية.

وأعلنت شركة «أنورا» أن المرآة السحرية الجديدة تعتمد على «التصوير البصري عبر الجلد»، الذي يهدف إلى عرض مخطط التحجم الضوئي (PPG) عن بُعد.

ومن خلال هذا التصوير يمكن تحديد ضغط الدم والإجهاد القلبي ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس، إضافة إلى مؤشر كتلة الجسم وتقلب معدل ضربات القلب.

ويمكن أيضاً تسجيل مستوى التوتر النفسي والإجهاد الذهني وخطر الإصابة بالاكتئاب، علاوة على إعلام المستخدم بمخاطر إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، وكذلك مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتأتي المرآة السحرية MagicMirror الجديدة بقياس 21.5 بوصة وتشتمل على عناصر مخصصة للاستعمال.