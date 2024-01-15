الامارات | «يولة فزاع».. «المربع الذهبي» يكمل عقد المتأهلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي جاءت متكافئة لأبعد الحدود، وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وحصل عبدالله سليم الكتبي من إمارة الشارقة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على حمد سيف لوتاه من إمارة دبي، بفارق قليل جداً بلغ 10 علامات فقط، بحصول لوتاه على 45 علامة مقابل 55 ذهبت للكتبي لينضم إلى جانب علي العزيزي، وعبدالله الفلاحي، وسعود فولاد، في المربع الذهبي.

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيه فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، لوتاه 25 علامة.

وفي سؤال الموروث تمكن الكتبي من الإجابة بشكل صحيح، ليفتتح رصيده بـ10 علامات.

أما في تحدي السباحة الذي يُقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، فتفوق الكتبي أيضاً، ليكسب 15 علامة. وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيه تفوق الكتبي ليحصل على 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم فيه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة بعنوان «ياهل الخنانيج القوايا» وفيها تمكّن الكتبي أيضاً من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته لتصبح 500 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوّق لوتاه ليكسب 20 علامة.

عبّرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الميدان، والذي يعتبر واحداً من أهم وأعرق برامج التراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة.

وبهذا الخصوص قالت أواديسيان: «لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جداً في ما يتعلق بمتابعة البطولة من جميع دول المنطقة وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه البطولة قاعدة جماهيرية تمتد إلى جميع دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى متابعي جمهور الميدان من خلال البث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، حيث نسخر كل جهودنا لتكون التغطية متكاملة للحدث».

نتالي أواديسيان:

• عراقة البطولة منحتها جماهيرية كبيرة.

• عبدالله الكتبي ينتزع آخر بطاقات المربع الذهبي.

المستريح ضيف الميدان

حلّ الفنان عبدالله المستريح ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدّم أغنية «نصيب» وهو الحاصل على جائزة العويس الثقافية عن فئة الموسيقى، والذي عبّر عن اعتزازه بألوان الفن الإماراتي الأصيلة، وما يمتلكه من تنوّع وعراقة.

البطاقة الأخيرة

أشار عبدالله الكتبي إلى أن الإصرار والتدريب المستمرين هما اللذان منحاه بطاقة التأهل الأخيرة للمربع الذهبي، معتبراً أن المرحلة القادمة لا تحتمل الأخطاء فجميع المتأهلين يمتلكون المهارات اللازمة للفوز باللقب، لذلك التركيز وزيادة التدريب والإعداد سيمنحان الأفضلية لليويلة المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي.