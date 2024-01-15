الامارات | أناقة رجالية تخرج من تحت الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «دولتشي آند جابانا»، أول من أمس، مجموعة جديدة من الأزياء الرجالية ذات التصميمات اللافتة، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

وعرضت الدار ضمن مجموعتها معاطف طويلة وسترات بطول الخصر لجمهور كان من بينهم مؤسس «أمازون، جيف بيزوس.

كانت تشكيلة الملابس التي تصلح للفترة بين فصلي الخريف والشتاء، وتحمل اسم «أنيق»، سوداء غالباً مع لمسات من الأبيض والرمادي وقماش الدنيم.

وفي ملاحظاتهما المتعلقة بالمجموعة قال المصممان: دومينيكو دولتشي، وستيفانو جابانا، إن الهدف منها هو الإشارة إلى «استعادة القيم من خلال الجودة التي يتم التعبير عنها بجميع أشكالها».

ومع خروج العارضين من سلم تحت الأرض، جلس بيزوس في الصف الأمامي بجوار شريكته لورين سانتشيث، التي كان ابنها نيكو جونزاليس على المنصّة.

وكان المغنيان روون ويونغهون من كوريا الجنوبية من بين الحضور.

وقدمت دار «فندي» المملوكة لشركة «إل.في.إم.إتش» عرضاً لملابس غير رسمية استلهمت فيه المديرة الفنية للدار، سيلفيا فينتوريني فندي، روح الحياة الحضرية والريفية.

وجاءت الأزياء بألوان تدرّجت بين الأخضر والرمادي، ومن الأرجواني إلى الأزرق الداكن.

ارتدى العارضون سراويل ذات طيات مستوحاة من التنانير الأسكتلندية مع أحذية جلدية تشبه أحذية «ولنجتون»، وسراويل فضفاضة ذات طيات أيضاً.

وكان من بين الأزياء المعروضة ما يُسمى معاطف الصيادين والسترات الشمعية المقاومة للماء.

ويستمر أسبوع الموضة في ميلانو، الذي انطلق (الجمعة) بعرض أزياء من «جوتشي» المملوكة لمجموعة «كيرينج»، حتى اليوم، وسيتبعه أسبوع الموضة في باريس.