الامارات | كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «22» يفوز بـ «رمز» القرموشة - فرخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص الطير «22»، لغانم علي بن حمودة، لقب شوط الرمز للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك، في افتتاح منافسات اليوم الثالث لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت قبل يومين، وتستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري، واحتل «غند» لسعيد عبدالله حليس الفلاسي المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث «تغرودة» لعبدالعزيز عبدالله سعيد الكندي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك عن تحليق «جي1» لعمران فالح محمد النعيمي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً «غارة» لمحمد مبارك محمد الهاجري، وجاء في المركز الثالث «جي 45» لراشد عبدالله المري، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة - فرخ للعامة ملاك كان اللقب من نصيب «جي 47» لنهيان عبدالله حمد المري، واحتل المركز الثاني «277» لأحمد صغير الكتبي، وجاء ثالثاً «جا 8» لعلي عبدالله حمد المري.

وحلّق «جي 7» لراشد عبدالله حمد المري بلقب شوط التلواح الأول للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، وحل ثانياً «جا2» لحمد عبدالله حليس الفلاسي، وفي المركز الثالث جاء «فبركة» لحمد عبدالله حليس الفلاسي أيضاً.

واختتم «غيبهان» لسعيد عبدالله حليس الفلاسي منافسات اليوم الثالث بالتتويج بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، واحتل المركز الثاني «قمرا» لناصر بطحان سلطان المنصوري، وجاء ثالثاً «053» لمبارك مطر بن هواش الخييلي. وتختتم اليوم منافسات فئة العامة ملاك بإقامة خمسة أشواط، تبدأ بشوط الرمز للجير بيور- فرخ، يعقبه شوطا التلواح الأول والثاني للفئة نفسها، فيما تختتم منافسات اليوم الرابع بشوطي التلواح للجير بيور - جرناس.