الامارات | مستشارة مظهر: الأرجل الواسعة تعود بقوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن صيحات الموضة النسائية في 2024، يعود بقوة البنطال ذو الأرجل الواسعة ليستحضر روح السبعينات الجذابة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية، سونيا جراو، إن «البنطال ذا الأرجل الواسعة يمتاز بقصة ضيقة من أعلى ويبدأ في الاتساع من عند الركبة»، مشيرة إلى أنه يعمل على إخفاء الامتلاء من ناحية ويعمل على إطالة السيقان من ناحية أخرى.

وأضافت أن «البنطال ذا الأرجل الواسعة يأتي مصنوعاً من القماش أو من الجينز»، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان بنقوش الزهور، أو طبعات الحيوانات، أو نقوش البيزلي.

وحول كيفية التنسيق، أوضحت جراو أن «البنطال ذا الأرجل الواسعة يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يتناغم مع البلوزة الكلاسيكية والبلوفر الصوف الواسع والمعطف الفرو والجاكت القصير، وكذلك الجاكت الطويل، الذي يصل طوله إلى الكاحل».

كما يمكن تنسيقه مع بليزر، لاسيما بصفي الأزرار. وبالنسبة للأحذية، لفتت جراو إلى أن البنطال ذا الأرجل الواسعة يتناغم مع الأحذية ذات الكعب العالي، وكذلك الأحذية ذات النعل المسطح والأحذية الرياضية، خصوصاً الأحذية ذات السطح الأملس، التي تتحلى بالبساطة كالتي تخلو من أحجار الستراس مثلاً.