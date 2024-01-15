الامارات | تجدد الثوران البركاني في جنوب غرب آيسلندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجدد الثوران البركاني في جنوب غرب آيسلندا، مع انطلاق تدفقات الحمم البركانية للمرة الخامسة منذ عودة النشاط البركاني في المنطقة في عام 2020، بعد أن ظل خامداً لنحو 800 عام.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، في بيان، نقلاً عن صور التقطتها طائرة مراقبة تابعة لخفر السواحل، إن الحمم البركانية تثور على جانبي حاجز يجري بناؤه لحماية بلدة جريندافيك القريبة التي تشتهر بصيد الأسماك. فيما ذكرت المتحدثة باسم إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في آيسلندا، هيورديس جودموندسدوتير، أنه وقبل ثوران البركان، أخليت البلدة من جميع السكان الذين عادوا منذ عملية إجلاء سابقة في نوفمبر الماضي، حيث تشكل الأحداث خطراً على البنية التحتية في جريندافيك.

وأضافت المتحدثة أنه لا توجد أرواح في خطر. ويمكن أن تتدفق الحمم البركانية لتغطي جزءاً من جريندافيك.

وتابعت «لا نتوقع أن تغطي الحمم البركانية البلدة بأكملها، لكن جزءاً منها على الأقل معرض للخطر».