الامارات | تنظيف البشرة بالزيت.. فعّال في القضاء على الأوساخ وبقايا الماكياج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدلاً من المستحضرات التقليدية، نصح خبراء تنظيف البشرة من بقايا الماكياج والأوساخ بالزيت، مشيرين إلى أن ذلك الأسلوب يتمتع بالعديد من المزايا، إذ يمتاز بتأثير فعّال في القضاء على الأوساخ وبقايا الماكياج، لاسيما المقاوم للماء، والكريمات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وذلك على نحو لطيف ودون الحاجة إلى فرك البشرة بشدة.

وحسب خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال، لا يتسبب تنظيف البشرة بالزيت في تهيجها وتعرّضها للشد والحكة والحرقان، بخلاف مستحضرات التنظيف التقليدية المحتوية على كبريتات لوريل الأمونيوم، أو كبريتات لوريث الصوديوم، التي تسلب الدهون من البشرة وتؤدي إلى حدوث خلل بطبقة الحماية الحمضية الطبيعية.

وأكدت المجلة على أهمية اختيار الزيت المناسب، فالبشرة الدهنية التي تميل إلى البثور والرؤوس السوداء يناسبها زيت الجوجوبا أو زيت اللوز، في حين أن الجافة يناسبها زيت جوز الهند وزيت الأرجان، أما البشرة التي تميل إلى الاحمرار فيناسبها زيت ثمر الورد.

وبشكل عام ينبغي الابتعاد عن الزيوت، التي تحول دون تصريف الإفرازات الدهنية مسببة انسداد مسام البشرة، مثل زيت بذر الكتان وزيت النخيل.

وعن كيفية التنظيف، ذكرت المجلة أنه يتم وضع كمية من الزيت على راحة اليد مع تدفئة الزيت من خلال الفرك الخفيف، ثم وضع الزيت على البشرة الجافة وتدليكه في حركات دائرية والانتظار بعض الوقت حتى يتوغل الزيت داخل البشرة، ثم شطف البشرة جيداً للتخلص من بقايا الزيت.

وبعد ذلك، يمكن تنظيف البشرة بمستحضر تنظيف تقليدي في شكل جل يقوم على أساس مائي، الذي يعمل على إزالة أي بقايا زيت موجودة.

• مستحضرات التنظيف التقليدية تسلب الدهون من البشرة، وتؤدي إلى حدوث خلل بطبقة الحماية الطبيعية.