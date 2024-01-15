الامارات | السعودية.. وفاة وإصابات بحريق في محطة وقود بتبوك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى نشوب حريق داخل محطة وقود في منطقة تبوك -شمال غرب السعودية- إلى وفاة شخص، وإصابة آخرين.

وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم الاثنين: أن الدفاع المدني في تبوك يخمد حريقا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، ونتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة- لم يكشف عن جنسيتها- وأضرار مادية.



وانتشرت على منصات التواصل في المملكة بشكل واسع مشاهد ترصد حريق محطة الوقود، حيث أظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تغطي موقع الحريق.



وهرعت فرق وآليات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.