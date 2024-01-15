الامارات | نتفليكس عن مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»: أسرار مشوّقة بالموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منصة نتفليكس عن الجزء الجديد من مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، الذي أثار موسمه الأول جدلاً لافتاً خلال عرضه.

وتستقبل المدرسة العام الدراسي الجديد مع فصل يضم طالبات متفوقات ووجوهاً جديدة، حسب بيان صادر عن المنصة اليوم.

ويطرح المسلسل - وهو من إخراج تيما الشوملي، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي - في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة.

وأضاف البيان «تستمر دروس الحياة في صقل شخصيات طالبات المرحلة الثانوية من خلال ما يمررن به من تحديات ومواقف، نجدهنّ يتخبطن وسط فيض من المشاعر والعواطف التي ترسم علاقاتهن وتختبر صداقتهن. ويتناول المسلسل حياة الفتيات اليافعات وما يمررن به من ضغوطات وتعقيدات، ومحاولاتهن للتأقلم مع الفصل الجديد ومع التغيرات في عالمنا اليوم».

وتُشارك في الموسم الثاني من «مدرسة الروابي للبنات» مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها تارا عبود في دور «سارة»، وسارة يوسف في دور «تسنيم»، وتارا عطاالله في دور «نادين»، وكيرا يغنم في دور «هبة»، وتاليا الأنصاري في دور «شمس»، ورنيم هيثم في دور «فرح».

وسيأخذ الموسم الثاني المشاهدين في رحلة للتعرف على الفتيات وما يحملنه من قصص ومشاعر وأحداث مميزة ستترك أثرها في النفوس.