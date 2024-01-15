الامارات | جامعة مصرية تستعين بـ نانسي عجرم واليسا في امتحان علم النفس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار امتحان مادة علم النفس بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية جدلاً واسعاً بعدما استعانت أستاذة المادة بمقتطفات من أغنيتين للمطربتين نانسي عجرم وإليسا.

وتضمن الإمتحان عدة أسئلة اختيار من متعدد، وجاء نص السؤال في الامتحان: "قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية "حبك سفاح". علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب"، وتساءلت أستاذ المادة عن مدة تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية "الاحتياجات"، فيما تضمن الامتحان سؤالاً آخر لنفس المادة حيث جاء فيه "قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وانا جنبك شايفه منك حاجة من ريحة أبويا.. يعبر الأب وفقا لنظرية العالم.. عن نموذج السند والدعم".

وفي السؤال الثاني، تعاملت الأسئلة مع النظريات النفسية لعلماء، بما في ذلك تفاعل نانسي عجرم مع العالم في كلمات الأغنية.

واستعانت أستاذة مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب، بأجزاء من الأغنيتين لطلاب المستوى الأول، بهدف تطبيق نظريات حول كلمات أغانيهما الشهيرتين "حبك سفاح" و"حالة حب".

من جانبه أوضح عميد كلية الآداب وأستاذ علم النفس في جامعة الإسكندرية الدكتور هاني خميس، كما ذكرت وسائل اعلام مصرية أن استعانة أستاذة مادة علم النفس بأغاني نانسي عجرم وإليسا خلال امتحان نصف العام، أمر طبيعي، خاصة وأن علم النفس ذاته يستهدف ربط الدراسة بالواقع وإيجاد نوع من الترابط بين ما يتم دراسته من علوم والحياة المعيشية والواقع الذي نعيشه.

وأضاف خميس، أن مثل هذه الأسئلة، لا تعبر عن شيء غامض أو غير مفهوم مثلًا وإنما لربط الدراسة بالواقع الحياتي للإنسان.

وأشار إلى أنه طلب من أستاذة المادة إعداد رد رسمي لتوضيح رؤيتها فيما يتعلق بهذا الأمر لمناقشتها والتعرف على الدافع وراء وضع الأسئلة بهذا الشكل.

وتفاعل الطلاب مع هذه الأسئلة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء، بعضهم أبدى إعجابه بالطريقة التي تم بها دمج الفن في اختبارهم، في حين انتقد آخرون هذا الاختيار، معتبرين أنه قد يكون غير مناسب للسياق الأكاديمي.