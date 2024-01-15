توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024 تتحقق.. لن تتوقع ماذا ينتظر العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع بداية العام الجديد 2024، لا تزال توقعات ليلى عبداللطيف التي أعلنتها قبل أيام معدودة من بداية العام تتحقق واحدة تلو الأخرى، وهي التنبؤات التي كشفت عنها خلال قناتها الشخصية على موقع "يوتيوب"، وعبر بعض البرامج التلفزيونية المختلفة أبرزها مع الإعلامي نيشان.

توقعات ليلى عبداللطيف لعام تحقق بعضها منذ بداية شهر يناير، منها ما حدث في إحدى دول أمريكا الجنوبية، فضلا عن تعرض دولة عربية للقصف، وجاءت تنبؤاتها لعام 2024، كالتالي:

١- توقعت ليلى عبداللطيف أن الإكوادور ستكون أمام تطورات أمنية وسياسية بارزة جدا، مما يضعها على شفير الحرب، بالإضافة إلى مواجهة حالة عارمة من الفوضى والغضب تسيطر على الناس والشارع.

ولم تمر سوى بضعة أيام حتى وقع صراع عنيف داخل الإكوادور بين الحكومة وعصابة مخدرات تسببت في حالة من الفوضى بعد هروب أخطر مجرم يدعى «فيتو» وإعلان حالة الطوارئ 60 يوما كما أعلن الرئيس دانيال أن البلاد أصبحت في حالة حرب.

ليلى عبداللطيف تتوقع زلزال اليابان

2- تنبأت كذلك بوقوع زلزال قوي في اليابان مع بداية 2024، وهذا ما حدث بالفعل.

3- عودة المظاهرات من جديد في المناطق اللبنانية، وكثرة الفوضى بالشوارع كانت إحدى تنبؤات ليلى عبداللطيف.

4- تنبأت بخسائر الملياردير إيلون ماسك في منصة x التي قُدرت بمليارات الدولارت.

5- تنبأت بابتكار علاج جديد للسرطان.

فيروسات وخسائر ووفاة سياسي كبير

6- تنبأت بضرب إحدى الدول العربية وهذا ما حدث في اليمن منذ أيام قليلة من قبل بريطانيا وأمريكا.

7- توقعت موت أحد القادة السياسيين ذات المنصب العالي في المنطقة العربية.

8- تنبأت بوجود زحام شديد على محطات الوقود بالإضافة لأزمة الكهرباء الشديدة في لبنان.

9- توقعت خسائر أكبر بكثير في فلسطين أكثر شدة في الفترة المقبلة.

10- تنبأت ليلى عبد اللطيف أن فصل الشتاء هذا يحمل العديد من الفيروسات الموسمية الخطيرة بنهاية يناير وخصوصا في السعودية.

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