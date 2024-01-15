الامارات | القبض على عروس في ليلة الزفاف وفرار العريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على عروس في المكسيك بتهمة الابتزاز وذلك في يوم زفافها، وتم نقلها إلى السجن بفستانها الأبيض قبل أن تتمكن حتى من قطع كعكة الزفاف.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، شوهدت المشتبه بها، التي عرفتها وسائل الإعلام المكسيكية فقط باسم نانسي، في الصور التي نُشرت يوم الجمعة وهي ترتدي فستانًا أبيض، بالإضافة إلى زوج من الأصفاد.

تم القبض عليها واقتيادها إلى مكتب المدعي العام عندما وصلت هي وزوجها كليمنتي إلى الكنيسة لحضور حفلهما في أواخر ديسمبر.

زوجها، الملقب بـ "راتون" أو "الفأر"، مطلوب بنفس التهم، لكنه تمكن من الفرار.

وقد اتُهم الزوجان بابتزاز تجار الدجاج يوم 22 ديسمبر بالقرب من مكسيكو سيتي.

كما يشتبه في قيامهما باختطاف أربعة عمال من متجر للدواجن.

وبحسب السلطات، فقد تم اعتقال ستة أشخاص آخرين لتورطهم في عملية الاحتيال.

وقالت السلطات: "إن مكافحة ابتزاز شركات الدواجن والبيض تسببت في خسائر تزيد عن 37.2 مليون جنيه إسترليني (800 مليون بيزو مكسيكي أو حوالي 47 مليون دولار) للجماعات الإجرامية"، وذلك من خلال عدم تلقي 16.8 مليون جنيه إسترليني (360 مليون بيزو مكسيكي) للعمليات الفاشلة ومصادرة 24 عقارًا بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني (440 مليون بيزو مكسيكي)".