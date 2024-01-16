لايف ستايل

الامارات | مسار ويلدرنس

0 نشر
سيدني - د.ب.أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسار ويلدرنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد مسار ويلدرنس في جزيرة كانغارو أحد أكثر الممرات الرائعة في جنوب أستراليا. ويقع على طول ساحل الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة بينما يمر عبر أجزاء من المنطقة الداخلية البكر المأهولة بالكنغر والكوالا وآكل النمل. كما يمر عبر أجزاء من متنزه فليندرز تشيز الوطني الذي يؤوي أنواعاً نادرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا