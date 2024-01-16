الامارات | مسار ويلدرنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد مسار ويلدرنس في جزيرة كانغارو أحد أكثر الممرات الرائعة في جنوب أستراليا. ويقع على طول ساحل الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة بينما يمر عبر أجزاء من المنطقة الداخلية البكر المأهولة بالكنغر والكوالا وآكل النمل. كما يمر عبر أجزاء من متنزه فليندرز تشيز الوطني الذي يؤوي أنواعاً نادرة.