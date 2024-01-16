الامارات | «الشارقة للشعر» يشدو بـ «القصيدة الأخيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان الشارقة للشعر العربي فعالياته وأنشطة دورته الـ20 مساء أول من أمس، في قصر الثقافة.

وشهد اليوم الختامي أمسية شارك فيها الشعراء: عبدالله الهدية (الإمارات)، والسر مطر (السودان)، ومحمد العموش (الأردن)، وحكم حمدان (المغرب)، وأحمد شلبي (مصر)، ومحمد المعشري (عُمان)، بحضور مدير بيت الشعر الشاعر محمد عبدالله البريكي. وشهد المهرجان حضوراً كثيفاً من جماهير القصيدة الذين امتلأت بهم قاعة قصر الثقافة بالشارقة.