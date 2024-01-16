الامارات | دبي للتسوق.. ختام مدهش على الأرض وفي السماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت الدورة الأولى من «مهرجان 321»، ألمع نجوم الغناء في العالم العربي، مثل: حسين الجسمي، وتامر حسني، وبلقيس، الذين قدموا عروضاً حية، إضافة إلى عرضين مذهلين، وعروض جوية مشوقة لطائرات لفريقي «إيروسباركس» (Aerosparks) وفرسان الإمارات، إلى جانب مشاركة مئات من الفنانين وقارعي الطبول، كما شهد المهرجان عروض تجوال حية في يوم واحد فقط في سكاي دايف دبي. واختتم بعروض طائرات الدرون، والألعاب النارية التي أضاءت سماء دبي.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع، حضور الآلآف من العائلات والأصدقاء، لعيش تجارب لا تُنسى مع عروض فنية باهرة بصحبة نخبة من نجوم الفن، إضافة إلى العروض المذهلة، والألعاب النارية الرائعة، وتجارب الطعام في أبرز الوجهات البحرية في دبي.

استغرق الإعداد والتخطيط لـ«مهرجان 321» ثمانية أشهر، بمشاركة أكثر من 2000 شخص من 75 جنسية و30 شريكاً استراتيجياً، يدعمون هذا الحدث المميز الذي ضم أكثر من 350 فناناً وموسيقياً، بمن فيهم ثلاثة من ألمع نجوم الغناء العربي، إلى جانب 50 من قارعي الطبول، و1500 طائرة درون وفرق جوية، وثماني ساعات من العروض الحصرية الأولى في المنطقة، وست ساعات من المحتوى الرائع. كما تضمن المهرجان شاشات بارتفاع 22 متراً، مع أكبر عرض محتوى حي في الهواء الطلق في دبي، إضافة إلى عرض الطائرات المميز، وهو أكبر عرض جوي مع المؤثرات الصوتية شهده «مهرجان دبي للتسوق» حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تلعب الفعاليات والمنشآت الترفيهية دوراً محورياً في عروض مهرجان دبي، وتساعد في تعزيز مكانة المدينة كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف: «من خلال (مهرجان 321)، أردنا إنشاء مهرجان جديد، لا يضم فنانين رفيعي المستوى فحسب، بل يجمع أيضاً أصحاب المصلحة في مدينتنا مع أفضل ما تقدمه دبي، لخلق ذكريات لزوارنا تدوم مدى الحياة».

وقال حسين الجسمي: «يسعدني دائماً أن ألتقي الجمهور في دبي والإمارات، وخصوصاً في (مهرجان دبي للتسوق) الذي جمعني مع الجمهور في حفلات افتتاحية وختامية خلال السنوات السابقة في أروع اللحظات وأجمل الحفلات تفاعلاً وحباً، واليوم جددنا النجاح في الحفل الختامي للمهرجان من خلال أولى دورات (مهرجان 321) الذي يبشر بالخير، لما حظي من تنظيم رائع يليق بدبي والإمارات». وقال تامر حسني: «سعدت بمشاركتي الأولى في (مهرجان 321) في دبي، وحفاوة استقبال الجمهور الكريم لي بهذا الشكل الرائع. كما أنني سعيد جداً بافتتاح الحفل الغنائي، وتفاعل الجماهير مع أغنياتي الجديدة وخصوصاً أغنية (موحشتكيش)».

وقالت بلقيس: «مشاركتي في الدورة الأولى من (مهرجان 321) هي تجربة ممتعة ومميزة. وإنه لشعور رائع أن أشارك في احتفالات ختام (مهرجان دبي للتسوق)، وهو من أقدم الفعاليات وأكثرها شهرة في المنطقة. لقد استمتعت بكل لحظة في هذه الأمسية التي لا تنسى، خصوصاً أنني قدمت عرضاً مختلفاً في فقرة الاستعراض التي رأيت نجاحها في عيون الجمهور الكبير الذي كان حاضراً».