الامارات | أيقونة الموضة كيت موس تحتفل بعيدها الـ 50: لا أعترف بالعمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كيت موس التي غيّرت عالم الموضة بأسلوبها المتمرد، اليوم، بعيد ميلادها الـ50، فيما لاتزال محط إعجاب كبير في بلدها رغم مرور السنوات. وبالفعل في سبتمبر الفائت ردت موس على سؤال صحيفة «تايمز» عن عيد ميلادها المقبل قائلة إنها تعيش حالة «إنكار» لتأثير العمر عليها. وقالت «لن أبلغ الـ50 من عمري.. لا أعتقد ذلك».

لكنّ الصحف البريطانية أخذت على عاتقها تذكيرها بذلك، فخصصت مقالاتها لهذه الذكرى. وأجرت صحيفة «ذي غارديان» مقابلات مع مصورين التقطوا بعض أشهر صور كيت موس.

وتقول كيت غارنر: «لا يمكن التقاط صورة سيئة لها»، واصفة إياها بأنها «بريطانية للغاية». وتروي: «من بين جميع الصور التي التقطتُها للمشاهير فإن صورة كيت هي التي لاتزال تباع حتى اليوم».

ولوحظت كيت موس التي نشأت في جنوب لندن، عندما كانت في الـ14 من عمرها في أحد مطارات نيويورك حيث كانت في رحلة عبور.

وبفضل حملتها الترويجية لـ«كالفن كلاين»، حققت موس شهرة سريعة في سن الـ17. وفي عام 2022، أوضحت كيت موس عبر قناة «بي بي سي» أنها شعرت بعد ذلك بأنها عوملت كـ«سلعة»، وبأنها «ضعيفة وخائفة».

وظهرت موس على أكثر من 300 غلاف مجلة، وأصبحت أيقونة في مجال الموضة، ومع تجاوزاتها وحياتها الساحرة، باتت موس حديث صحافة المشاهير. ويمتد تأثير موس إلى ما هو أبعد من عالم الموضة، إذ أنجز الرسام البريطاني لوسيان فرويد صورة بورتريه لها.

كما عُرض تمثال لها من الذهب عيار 18 قيراطاً من توقيع مارك كوين في المتحف البريطاني (بريتش ميوزيم) عام 2008. وفي معرض الصور الوطني «ناشيونال بورتريه غاليري» في لندن، ثمة ثماني صور لها.