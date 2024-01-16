الامارات | «مين غيرلز» بإطلالته الجديدة يتصدّر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فيلم «مين غيرلز» إيرادات بلغت 28 مليون دولار بين الجمعة والأحد الماضيين في مستهلّ عروضه بدور السينما الأميركية الشمالية، لتنتزع النسخة الجديدة ذات الصيغة الغنائية من فيلم عام 2004 الذي يحمل العنوان نفسه صدارة شبّاك التذاكر.

وحلّ فيلم «ذي بي كيبر» في المركز الثاني بإيرادات 16.8 مليون دولار في عروضه الأولى.

وتراجع فيلم «وونكا» من المركز الأول إلى الثالث، إذ بلغت إيراداته 8.4 ملايين دولار، أما الإيرادات العالمية لهذا الفيلم الخيالي الذي يجسّد فيه النجم تيموتيه شالاميه شخصية صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» للكاتب رولد دال، فتجاوزت عتبة الـ500 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم «إنيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي بإيرادات 6.9 ملايين دولار.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم «مايغريشن» بإيرادات 6.2 ملايين دولار.