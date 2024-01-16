الامارات | فتح باب التسجيل في برنامج علم المتاحف «سوا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت هيئة الشارقة للمتاحف باب التسجيل في برنامج علم المتاحف «سوا» الذي يستهدف طلبة المرحلة المبكرة في الدراسات المتحفية، والمتخصصين في المتاحف من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وألمانيا، ويستمر التسجيل حتى 31 الجاري.

ويشرف على البرنامج فريق تدريس متخصص ومتعدد الثقافات يركز على ممارسات متحفية محلية متنوعة، إذ يهدف «سوا» الذي أطلقته الهيئة في عام 2015 إلى تعزيز التغيير المجتمعي وتشجيع المشاركين على التفاعل مع قضايا مثل العدالة الاجتماعية وتغير المناخ، من خلال مناهج مدروسة وضعت بالتعاون بين فرق تدريس عربية وألمانية.

ويركز «سوا» على التفكير متعدد التخصصات والممارسات التجريبية في المتاحف العربية والأوروبية الرائدة، والدراسات التراثية.