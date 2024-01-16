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مفاجأة في آخر موقف بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل الانفصال (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ياسمين عبد العزيز

صدمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، بعدما أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد العوضي رسميًا عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

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آخر ما حدث بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

وقبل ساعات من إعلان الانفصال، احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها، وظهرت وحدها على غير العادة، وسط البلالين والشموع أمام كعكة عيد ميلادها، إذ تواجد الأخير بدبي للاحتفال بفيلمه، وذلك بالتزامن مع نشر «العوضي» صورة رومانسية قديمة جمعتهما عبر «الانستجرام» وهو يهنئها بعيد ميلادها، مُعلقًا: ««كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

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رسالة رومانسية من العوضي لياسمين عبدالعزيز 

وعلى الرغم من الرسالة الرومانسية التي نشرها «العوضي» لم ترد الأخيرة عليه بتعليق على المنشور، ولم يظهر هو الآخر على حسابها وسط تهنئة الفنانين لها؛ ليثير ذلك علامات الاستفهام حولهما قبل أن يصدما المتابعين بخبر الانفصال. 

وكانت ياسمين عبدالعزيز ردت في بداية العام على نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي توقعت طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي في بداية عام 2024، قائلة: «يا ساتر يا رب»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مستطردة: «بلاش أنتي يا ليلى».

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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