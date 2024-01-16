ستندمون.. رسالة مفاجئة من ليلى عبداللطيف للمتابعين قبل انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة انتابت الجماهير فور إعلان الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، في خبر صادم فاجأ محبيهما، لم تتوقف صدمة المتابعين على الخبر نفسه، بل لكونه تزامن مع تنبؤات خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، التي توقعت في بداية العام الأمر حتى أن الثنائي علقا على التوقع الذي أصابهم اليوم، وبعد 16 يومًا فقط من الإفصاح عنه.

وقبل ساعات من إعلان الفنانة ياسمين عبدالعزيز نبأ انفصالها عن العوضي، نشرت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، منشورا عبر حسابها على «الفيسبوك»، قائلة: «لا تتجاهلوا توقعاتي ستندمون»، وهو الأمر الذي أصاب المتابعون بالخوف بسبب تحقق توقعها بشكل صادم وسريع.

انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وأعلنت اليوم، الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي رسميًا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وكتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

رد الثنائي على ليلى عبداللطيف

وكانت ياسمين عبدالعزيز ردت على نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي توقعت طلاقهما في بداية عام 2024، قائلة: «يا ساتر يا رب»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مستطردة: «بلاش انتي يا ليلى».

وفي نفس السياق، رد الفنان أحمد العوضي أيضا حينها: «كذب المنجمون ولو صدقوا».