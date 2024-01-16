لايف ستايل

ستندمون.. رسالة مفاجئة من ليلى عبداللطيف للمتابعين قبل انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ياسمين عبدالعزيز

حالة من الصدمة انتابت الجماهير فور إعلان الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، في خبر صادم فاجأ محبيهما، لم تتوقف صدمة المتابعين على الخبر نفسه، بل لكونه تزامن مع تنبؤات خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، التي توقعت في بداية العام الأمر حتى أن الثنائي علقا على التوقع الذي أصابهم اليوم، وبعد 16 يومًا فقط من الإفصاح عنه. 

وقبل ساعات من إعلان الفنانة ياسمين عبدالعزيز نبأ انفصالها عن العوضي، نشرت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، منشورا عبر حسابها على «الفيسبوك»، قائلة: «لا تتجاهلوا توقعاتي ستندمون»، وهو الأمر الذي أصاب المتابعون بالخوف بسبب تحقق توقعها بشكل صادم وسريع. 

9479609c72.jpg

7a8d79f6d6.jpg

انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي 

وأعلنت اليوم، الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي رسميًا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وكتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

c29f1c2781.jpg

رد الثنائي على ليلى عبداللطيف 

وكانت ياسمين عبدالعزيز ردت على نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي توقعت طلاقهما في بداية عام 2024، قائلة: «يا ساتر يا رب»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مستطردة: «بلاش انتي يا ليلى».

 وفي نفس السياق، رد الفنان أحمد العوضي أيضا حينها: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا