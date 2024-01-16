بعد تحقق نبوءتها بانفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي.. لن تصدق توقعات ليلى عبداللطيف للمشاهير في 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

منذ قليل، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر منشور بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث قالت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد كل الاحترام والتقدير".

ومع بداية عام 2024، تنبأت العرافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف، المعروفة بـ "سيدة التوقعات" خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي نيشان، والمُذاع على قناة "الجديد"، بتوقعاتها بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي.

وفيما يلي، نذكر لكم أبرز توقعات ليلي عبد اللطيف للمشاهير في عام 2024، على النحوالآتي:

- فضل شاكر:

قالت العرافة: "إن الفنان فضل شاكر، بحبه للفن ودعم إحدى الدول له، لن يخرج عن دائرة الضوء".

- محمد رمضان وسعد المجرد:

توقعت ليلى عبد اللطيف حفلًا غنائيًا يجمع بين محمد رمضان وسعد المجرد، يحظى بإعجاب الجمهور ويحقق نجاحًا كبيرًا.

- محمد عبده:

وأشارت أيضًا، سيقدم المطرب السعودي محمد عبده حفلًا غنائيًا ساحرًا يجمع بين صوته العذب وإحساسه المرهف، ليشعل المسرح بتفاعل الجمهور الذي لم يشهد مثله من قبل.

- يسرا وليلي علوي وشريهان:

توقعت العرافة ليلى عبد اللطيف أن يجمع عمل فني كبير بين النجمات يسرا، وليلي علوي، وشريهان ويحقق نجاحًا كبيرًا.

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