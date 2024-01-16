تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر والعالم في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تنبأت العرافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي مع بداية عام 2024، وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج "أنا هيك"، المٌذاع على قناة "الجديد".

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.

فيما يلي، نستعرض توقعات ليلي عبد اللطيف لمصر والعالم عام 2024.

توقعات ليلي عبد اللطيف لمصر

قالت العرافة اللبنانية: "مصر على أبواب تطور عسكري كبير خلال 2024، وهناك قرارات مفاجئة تتعلق بالحرب الصهيونية وغزة".

وتابعت: "قرارات مصر المفاجئة ستثير ضجة كبيرة في العالم العربي والغربي، ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية رائدة".

وأضافت: "مصر تفرض نفسها بقوة في الصناعات العسكرية، بتطوير وصناعة أسلحة حديثة ومتطورة، ما يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال".

وأشارت إلى أن عام 2024 يشهد في مصر العديد من الأحداث الفنية البارزة، أبرزها تصدر 7 أسماء لنجوم فن مصريين التريند ومواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة".

وأضافت: "مصر تطلق مشروعًا ضخمًا وغير مسبوق يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، وخسارة رجل أعمال مصري لثروته بالكامل تثير ضجة كبيرة وتجعله حديث الصحافة والإعلام".

واستكملت: "عام 2024، سنة الأحداث الفنية البارزة لمصر، وهناك 7 أسماء فنانين عرب تتصدر التريند ومواقع التواصل الاجتماعي".

التوقعات العالمية

وعن ما ينتظر العالم في 2024، قالت سيدة التوقعات: "يكون موسم الشتاء الأشد قسوة في العالم على الإطلاق، ما يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة".

وأضافت: "هناك حدث فني مأساوي يهز لبنان ومصر وسوريا، ما يسبب حالة من الحزن والصدمة على شعوب هذه الدول".

وأوضحت ليلي: "تمر البلاد اللبنانية بزحام شديد على محطات الوقود، كما تتجدد أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى، تنبأت بوقوع زلزال قوي، وعودة المظاهرات من جديد وكثرة الفوضى بالشوارع".

ووقعت أن يواجه الملياردير إيلون ماسك خسائر تقدر بمليارات الدولارات في منصة x، وموت أحد القادة السياسيين ذات المنصب العالي في المنطقة العربية".

وأضافت: "من المتوقع أن تكثف المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان حضورهما الإعلامي في لبنان خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الجهود السعودية لتعزيز العلاقات مع لبنان ودعم استقراره".

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