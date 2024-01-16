نبوءاتها تتحقق وآخرها طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. من هي العرافة ليلى عبداللطيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف محركات بحث "جوجل"، وذلك بعد تحقق إحدى نبوءاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع بداية عام 2024، والتي تحدثت عنها خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج "أنا هيك"، المٌذاع على قناة "الجديد".

وأعلنت اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز معلومات عن العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف:

-ولدت ليلى عبد اللطيف في بيروت.

-درست في مدرسة داخلية مع شقيقتها هند وسناء حتى حصلت على البكالوريوس.

-عملت سكرتيرة في السفارة المصرية في سن مبكر ثم بائعة في جاليري، ثم دي جي، وكانت أول امرأة في لبنان تقوم بعملية الميكساج.

-والدها الشيخ محمد كان مفتي في الجامع الأزهر، ووالدتها لبنانية وجدتها سورية.

-جاء والدها في بعثة إلى لبنان، والتقى بوالدتها وتزوجا.

-توفي والدها عن عمر 47 عاما، وكان يبلغ عمرها 8 سنوات.

-والدها كان يشعر بالأشياء قبل حدوثها، وبدأت تشعر بذلك ليلى بعد وفاة والدها.

-لديها أختان من والدها وثلاث من زوج والدتها اللبناني.

-تزوجت ليلى للمرة الأولى من رجل سعودي اسمه حميد واكد، وأنجبت منه فهد وزينة، ولكن انفصلت عنه.

-تزوجت مرة ثانية من رجل لبناني عام 1999 اسمه مارك أبو جودة بعد قصة حب واعتنق الإسلام، وأقاموا معا محل لبيع المنتجات الغذائية.

-شاركت في برنامج "مرايا الحظ" عام 1990 مع الإعلامي جورج شهوان .

-عملت في قناة إم تي في اللبنانية وظهرت في برنامج 'servishow' لمدة ثلاثة أشهر وكانت تجيب على أسئلة المشاهدين من خلال مشاهدتها للصور المرسلة إليها عبر البريد الإلكتروني.

-في أغسطس 2016 عينت منظمة "لصندوق الدولي للاجئين" ليلى كسفيرة لها في لبنان.

-اشتهرت ليلى بتحقق توقعاتها وآخرهم طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.