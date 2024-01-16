الامارات | جريمة صادمة داخل سوبر ماركت بألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يناير 2024

شهدت بلدة مورفلدن فالدورف الألمانية جريمة داخل سوبر ماركت مزدحم بالزبائن، إذ اقتحم رجل المكان ليطلق النار على إحدى العاملات ويقتلها قبل أن ينهي حياته .

ودخل القاتل إلى السوبر ماركت، مساء الاثنين، واتجه ناحية امرأة تعمل صرافة ثم أخرج مسدسه وأطلق النار عليها أمام الزبائن، قبل أن يوجه المسدس صوب نفسه وينتحر، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وأكد شاهد عيان أن السوبر ماركت كان مزدحماً بالزبائن الذين كانوا متكدسين في منطقة تواجد الصرافين لدفع قيمة مشترياتهم، وقت وقوع الجريمة.

وشعر زبائن السوبر ماركت بالصدمة حين حاولوا الفرار بعد إطلاق النار واكتشفوا أن الأبواب موصدة، ليدخلوا في حالة ذعر، إلا أن أحد المتواجدين بالخارج بدأ في ركل الباب حتى نجح في تحطيمه والسماح لهم بالخروج.

وأكد متحدث باسم الشرطة عدم وقوع أي إصابات بين زبائن السوبر ماركت الذين تواجدوا وقت وقوع الجريمة، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية، 38 عاماً، والقاتل، 48 عاماً، كانت تربطهما علاقة عاطفية في الماضي، إلا أن دوافع ارتكاب جريمة القتل لم تتضح بعد.