لايف ستايل

سر اختفاء أحمد العوضي عن عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. ما علاقة ليلى عبد اللطيف؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ياسمين عبد العزيز

مشاهد الحب والفيديوهات التي كانت منذ أيام لم يكن يعلم الجمهور أنها ستنتهي، وعلى الرغم من سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز من تنبؤات انفصالها عن العوضي إلا أن الفنانين أعلنا انفصالهما اليوم عبر صفحاتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وهو السر وراء اختفاء أحمد العوضي عن حفل عيد ميلاد زوجته.

سر اختفاء أحمد العوضي عن عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

على الرغم من تهنئة الفنان أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم، إلا أن الصور والفيديوهات التي شاركتها ياسمين لم يكن متواجدًا فيها، وفي إحدى القصص بين عشرات الصور التي شاركتها مع الأصدقاء بدون «العوضي»، وجهت رسالة مؤثرة: «أكبر درس تعلمته في حياتي إن المسرف بالحب والطيبة ديما خسران».

c162e59bf6.jpg

وكتبت «عبد العزيز» في إعلان انفصالها:«تم الطلاق بيني وبين أحمد العوضي وبينا كل الاحترام والتقدير».

6e8fd0c490.jpg

1d33ab8986.jpg

3a4965af6d.jpg

ce6fd5c17b.jpg

b24d709a53.jpg

88e67846f3.jpg

13624247441705422117.jpg

احتفال دون الزوج

وربط متابعو ياسمين عبد العزيز اختفاء العوضي من صور عيد الميلاد على غير العادة بعدما كانت تشارك صورهما باستمرار بحدوث خلافات، لكن بعد إعلان الانفصال رسمياً علق البعض على الخبر: «يعني توقعات ليلي صح».

وحدث الانفصال بعد توقعات خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف، في ليلة رأس العام الجديد بأحد البرامج الشهيرة، بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في النصف الثاني من يناير.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا