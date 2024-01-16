سر اختفاء أحمد العوضي عن عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. ما علاقة ليلى عبد اللطيف؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد الحب والفيديوهات التي كانت منذ أيام لم يكن يعلم الجمهور أنها ستنتهي، وعلى الرغم من سخرية الفنانة ياسمين عبد العزيز من تنبؤات انفصالها عن العوضي إلا أن الفنانين أعلنا انفصالهما اليوم عبر صفحاتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وهو السر وراء اختفاء أحمد العوضي عن حفل عيد ميلاد زوجته.

سر اختفاء أحمد العوضي عن عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

على الرغم من تهنئة الفنان أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم، إلا أن الصور والفيديوهات التي شاركتها ياسمين لم يكن متواجدًا فيها، وفي إحدى القصص بين عشرات الصور التي شاركتها مع الأصدقاء بدون «العوضي»، وجهت رسالة مؤثرة: «أكبر درس تعلمته في حياتي إن المسرف بالحب والطيبة ديما خسران».

وكتبت «عبد العزيز» في إعلان انفصالها:«تم الطلاق بيني وبين أحمد العوضي وبينا كل الاحترام والتقدير».

احتفال دون الزوج

وربط متابعو ياسمين عبد العزيز اختفاء العوضي من صور عيد الميلاد على غير العادة بعدما كانت تشارك صورهما باستمرار بحدوث خلافات، لكن بعد إعلان الانفصال رسمياً علق البعض على الخبر: «يعني توقعات ليلي صح».

وحدث الانفصال بعد توقعات خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف، في ليلة رأس العام الجديد بأحد البرامج الشهيرة، بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في النصف الثاني من يناير.