الامارات | حنين الشاطر نجمة «إكس فاكتور».. بعد ماراثون طويل على شاشة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ماراثون طويل من المنافسات مع مواهب لافتة، نجحت المصرية حنين الشاطر في حصد لقب برنامج «إكس فاكتور»، الذي أسدل الستار على فعالياته الليلة قبل الماضية على شاشة تلفزيون دبي.

محطات مملوءة بالترقب ولحظات لا تُنسى، عاشها المشتركون الثلاثة ومتأهلو المرحلة النهائية من المنافسات خلال الحلقة الختامية من «إكس فاكتور»، والتي شهدت نهايتها فوز حنين على المغربية شيماء عمران والإماراتي حمدان محمد، لتختتم منافسات البرنامج التي استمرت 11 أسبوعاً، بمشاركة ما يقارب 100 موهبة واعدة من أرجاء العالم العربي، استضافتهم دبي للمشاركة في النسخة العربية الحصرية من برنامج المسابقات الشهير عالمياً.

إطلالات مشتركة

وانطلقت منافسات الحلقة الأخيرة التي حضرها عدد كبير من متابعي ومشجعي متنافسي النهائيات، بتقديم المواهب الثلاث «ميدلي» غنائياً متميزاً على أنغام أغنية «ابعاد» لمحمد عبده، قبل أن يفتتح حمدان محمد، التابع لمجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية»، منافسات الحلقة الختامية، بمفاجأة فنية خاصة اجتمع فيها على مسرح «إكس فاكتور» مع المسؤول عن تجارب الفرق الموسيقية، النجم الكويتي عبدالله الرويشد، لتقديم أحد أنجح أغانيه التي حملت عنوان «وين رايح»، منتقلاً من ثم إلى تجربة أداء منفرد قدم فيه حمدان محمد أغنية «فقدتك» للنجم الإماراتي حسين الجسمي، قبل أن يختتم إطلالته الغنائية في نهائيات البرنامج، بأغنية «يا عديم الشوق» لعبدالمجيد عبدالله، التي استثمر فيها حمدان موهبته وحضوره لنيل إعجاب لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

إثبات ذات

من جهتها، اعتلت المشتركة المغربية شيماء عمران، المنحدرة من فريق أنغام وفئة المشتركين من 25 عاماً فما فوق، خشبة المسرح لتثبت نفسها في آخر حلقة من منافسات مجموعتها، عبر أداء متزن ورصين عكس قدراتها الفنية في أغنية خليجية صعبة هي «شبيه الريح» لمحمد عبده، التي نجحت شيماء باقتدار في تقديمها بأسلوبها الخاص وبإتقان بدا واضحاً على المسرح، الأمر الذي استرعى اهتمام حكام البرنامج وعلى رأسهم النجم راغب علامة الذي تدخل واصفاً صوتها «بالحالة الخاصة». وأشاد بقية أعضاء اللجنة بموهبة شيماء ونضجها الفني وقدرتها على استكمال المسيرة بنجاح في المستقبل.

وانتقل جمهور البرنامج لتجربة فنية جديدة تشاركت شيماء تفاصيلها مع مدربتها أنغام في أغنية «يوجعونك»، وصولاً إلى تجربة غنائية مميزة كللت بها المتسابقة المغربية مشاركتها في البرنامج وهي أغنية «بنت أندلسية» المنتقاة من الفولكلور المغربي الأصيل.

فيما قدمت المصرية حنين الشاطر، في أول ظهور منفرد لها في الحلقة الختامية، مقطعاً من أغنية «يا مجنون» لأصالة نصري، فيما اختارت في إطلالتها الثانية تقديم مقطع من أغنية «اسمعوني» لوردة الجزائرية، قبل أن تتشارك مع مدربها راغب علامة في الختام، غناء بعض من مختارات أغانيه وأهمها «نسيني الدنيا» و«في كثير حلوين» و«حبيب قلبي يا غالي» و«يلا».

تصويت الجمهور

ومع انتهاء مرحلة الأداء واقتراب المشتركين من معرفة مصيرهم، تم الإعلان عن توقف التصويت وزاد التشويق، فيما حانت اللحظة المرتقبة مع إعلان مقدمي البرنامج مهند بخيت وشيمة، فوز حنين الشاطر، بلقب «إكس فاكتور» الذي سيتضمن كذلك، فرصة إنتاج أعمال فنية مع شركة وارنو ميوزيك مينا، وفوزها بأحدث نموذج من سيارة نيسان إكس تريل.

وفي معرض تعليقهم على منافسات الحلقة النهائية، توجّه عبدالله الرويشد بالشكر إلى إدارة تلفزيون دبي والقائمين على تجربة «إكس فاكتور» والمشاركين فيه، واصفاً المحطات التي عاشها في البرنامج بالأجمل في مسيرته الفنية، مؤكداً أن المشترك الإماراتي حمدان محمد، وإن لم يتوّج باللقب، نجم صاعد وواعد بالكثير بالنسبة إليه.

بينما قال راغب علامة إن جميع من وصلوا إلى الحلقة الأخيرة، نجوم من الدرجة الأولى، معتبراً أن حنين الشاطر موهبة مبشرة بالكثير من النجاحات.

فيما تمنت أنغام التوفيق لجميع المشتركين في مشوارهم الفني القادم، واصفة أداء المغربية شيماء عمران بالمذهل والقادر على التنقل بسلاسة المحترفين بين مختلف المقامات الموسيقية.

• 100 موهبة واعدة من أرجاء العالم العربي استقطبهم البرنامج.

عبدالله الرويشد:

• حمدان محمد وإن لم يتوّج باللقب نجم صاعد وواعد بالكثير.

أنغام:

• أداء شيماء مذهل وقادر على التنقل بسلاسة بين المقامات.

راغب علامة:

• جميع من وصلوا إلى الحلقة الأخيرة، نجوم من الدرجة الأولى.

محطات لا تُنسى

تابع الجمهور خلال الحلقة الأخيرة من «إكس فاكتور» على شاشة تلفزيون دبي، مراحل وصول المشتركين الثلاثة إلى الحلقة الختامية من البرنامج، إذ استعادت المغربية شيماء عمران بفخر واضح لحظات حصولها على بطاقة «إكس كارد» من قبل عبدالله الرويشد.

فيما تحمست المصرية حنين الشاطر لاستذكار تجربة بطاقة التميز، التي خصها بها راغب علامة في انطلاق مرحلة اختيار المنافسين.

أما الإماراتي حمدان محمد، فدعا الحضور وجمهور «إكس فاكتور» إلى معايشة أبرز اللحظات الإنسانية المؤثرة والفارقة في مشواره الفني في البرنامج قبل مغادرة شقيقه ناصر المنافسات، وصولاً إلى محطاته الفنية المنفردة.