الامارات | الحد من السعرات الحرارية يُطيل العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى وجود جين معين في الجسم يقوم بدور مهم في إطالة العمر، والحفاظ على سلامة العقل في حال الحد من السعرات الحرارية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communication، توصل فريق بحثي من معهد باك لعلوم الشيخوخة في الولايات المتحدة إلى أن الجين الذي يحمل اسم OXR1 يساعد على إطالة العمر والحفاظ على سلامة العقل مع تقدم العمر في حال الالتزام بحميات غذائية معينة تقل فيها كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

وقال الباحث كينيث ويلسون من معهد باك لأبحاث الشيخوخة، إنه «عندما يقلل شخص ما كمية الغذاء التي يتناولها، فإنه يعتقد بشكل بديهي أن هذه الحمية تؤثر على الجهاز الهضمي أو تكوين الدهون في الجسم فحسب، دون أن يلتفت إلى تأثير خفض السعرات الحرارية على المخ».