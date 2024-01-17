الامارات | توثيق التراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمجلس الأعلى للثقافة في مصر، أول من أمس، ندوة بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث» بمشاركة الدكتور محمد خليف، والدكتورة رشا البنا، والمستشار التقني عبدالنور سامي، ومهندس الذكاء الاصطناعي مدحت أبوزيد.