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الامارات | توثيق التراث

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق التراث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمجلس الأعلى للثقافة في مصر، أول من أمس، ندوة بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث» بمشاركة الدكتور محمد خليف، والدكتورة رشا البنا، والمستشار التقني عبدالنور سامي، ومهندس الذكاء الاصطناعي مدحت أبوزيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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