الامارات | مهرجان الظفرة الختامي.. 1441 جائزة للمسابقات التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص مهرجان الظفرة بدورته الـ17 نحو 1441 جائزة للمسابقات التراثية المصاحبة للمحطة الختامية موزعة على 85 شوطاً، ضمن مسابقات رئيسة للخيول والصقور والمحالب والسلوقي وغنم النعيم والرماية والتمور واللبن الحامض وانسف القعود والطبخ ومسابقات الأطفال.

وتبدأ المسابقات السبت المقبل وتستمر حتى الثامن من فبراير بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتنطلق في أول أيام المهرجان مسابقة المحالب المحليات لأشواط الخواوير والعرابي الشرايا والتلاد، وتستمر حتى 27 الجاري، فيما تبدأ مسابقة المحالب للمجاهيم الشرايا والشوط المفتوح في 28 الجاري، وتستمر حتى الثالث من فبراير.

وتقدم مسابقة الطبخ 20 طبقاً إماراتياً على مدار 20 يوماً من المنافسات التي خصص لها 200 جائزة، وتنظم بشكل يومي طوال أيام المهرجان في سوق الظفرة التراثي، القلب النابض لمهرجان الظفرة.

كما تقام بشكل يومي مسابقات الأطفال على المسرح الرئيس للسوق، وتشمل 12 مسابقة رئيسة خصصت لها 900 جائزة، علاوة على المنافسات التراثية الأخرى.