الامارات | نجوم «أمير الشعراء» على مسرح مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مكتبة محمد بن راشد، بعد غدٍ، على مسرح الخور، أمسية شعرية ضمن فعالية «ليالي الشعر»، بمشاركة كوكبة من مبدعي برنامج «أمير الشعراء» الذين سيلقون مجموعة من القصائد.

وتأتي الأمسية في إطار استراتيجية ورؤية مكتبة محمد بن راشد للحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية، إلى جانب تشجيع الكُتّاب والشعراء والمبدعين على تعزيز إنتاجهم الفكري والأدبي بلغة الضاد في مختلف الفنون الأدبية.

ويشارك في الأمسية الشعرية نخبة من الشعراء الذين أثروا ساحة الشعر العربي بإبداعاتهم في برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الأخير، من بينهم: الشاعرة نجاة الظاهري (الإمارات)، وعمر المقدي (اليمن)، ودانا أبومحمود (سورية)، وخالد الحسن (العراق).

يشار إلى أن الفعاليات في مكتبة محمد بن راشد تشكل جزءاً من جهودها لتعزيز الثقافة الأدبية والحفاظ على الهوية الثقافية العربية، بما يتماشى مع رؤيتها لتحفيز الإبداع، وتقديم تجربة غنية وممتعة للجمهور.