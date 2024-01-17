الامارات | «المرموم: فيلم في الصحراء».. دبي تثري المواهب بقلب «المحمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، آفاقاً واسعة، لصنّاع الأفلام عبر النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي تنظمه بهدف تهيئة بيئة إبداعية قادرة على احتضان ودعم أصحاب المواهب، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم المختلفة، وإثراء المشهد الثقافي المحلي، ودعم الصناعات الإبداعية بدبي.

ويشهد المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، ويستمر حتى 21 الجاري، عرض أكثر من 70 فيلماً روائياً، إلى جانب تنظيم نحو 30 ورشة عمل، و10 ندوات وجلسات حوارية متنوعة بمشاركة نخبة من المختصين في صناعة السينما.

تطوير المهارات

وأكدت مديرة مشروع مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» موزة الفلاسي، اهتمام «دبي للثقافة» بتوفير كل المقومات التي تسهم في دعم وتطوير مهارات صنّاع الأفلام. وقالت: «تشهد صناعة السينما تغيراً ملحوظاً في تقنياتها وطرق عرضها نتيجة القفزات النوعية التي أحدثتها التكنولوجيا والرقمنة، ما يتطلب من صنّاع الأفلام مواكبتها والاهتمام بتوسيع معارفهم في مختلف مجالات الصناعة، وتسعى (دبي للثقافة) من خلال مجموعة الورش والجلسات النقاشية التي تنظمها خلال المهرجان إلى توفير منصة مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرات أصحاب المواهب، وتحفزهم على مواصلة إنتاج أعمال قادرة على الارتقاء بالذائقة العامة، وإثراء المشهد الثقافي المحلي». وأشارت إلى أن سلسلة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تشكل جسراً للتواصل بين صنّاع الأفلام والخبراء والمختصين في كل مجالات السينما، ما ينعكس إيجاباً على تطوير المحتوى الإبداعي، ويعزز روح الابتكار لديهم، ويرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

أجندة

وتتضمن أجندة المهرجان الذي يدعم الدورة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، مجموعة جلسات نقاشية وحوارية متنوعة، من بينها: السينما بين الكلاسيكية والمعاصرة، وكيف تشاهد فيلمك السينمائي، والمهرجانات السينمائية في الوطن العربي، والحوار السينمائي بين الثقافات، والتصوير في دبي، والذكاء الاصطناعي في عين الفن السابع، وتحديات الإنتاج السينمائي في الوطن العربي، وإدارة المهرجانات السينمائية، والمنصات العارضة للسينما، والتواصل بين المخرج والممثل، وسينما الإمارات، وجلسة مع الممثل، وصناعة أفلام الأطفال.

ويحفل المهرجان بسلسلة ورش عمل ثرية بالمعرفة، من بينها: الماكياج والخدع السينمائية، وورشة إعداد المخرج السينمائي، والنص السينمائي، وصناعة الفيلم الوثائقي، والمونتاج السينمائي، وفنون وتقنيات تحرير الفيلم باستخدام برامج المونتاج الحديثة، وتطوير الممثل السينمائي، والتصوير والإضاءة والمونتاج، إضافة إلى ورش أخرى عن هندسة الديكور والإنتاج والديلجة الصوتية، وغيرها.

الصغار على موعد

وسيكون زوار مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الصغار على موعد مع ورش عمل متنوعة يقدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف تدريبهم وصقل مهاراتهم، ومن بينها ورشة «مسرح دمى الظل» وخلالها سيتدرب الأطفال على تقنيات مسرح الظل واستخداماته، فيما سيتعرفون في ورشة «تشكيل القناع المسرحي» إلى فنون صناعة الأقنعة، ويشمل البرنامج ورش «تحريك الرسوم بقلب الورق» و«الخط الطباعي»، و«الرسم بالرمل» و«رسم لوحات المانغا»، وأخرى تتناول طرق تشكيل الخزف، وتقنيات فن الكولاج. وتقدم بلدية دبي، ورش «التلوين في الطبيعة» و«بيئتنا هي قصتنا» و«بيئتنا مسؤوليتنا».

• 21 الجاري يختتم المهرجان فعالياته التي تتضمن عرض 70 فيلماً.

موزة الفلاسي:

• المهرجان يعزز قدرات أصحاب المواهب، ويحفزهم على مواصلة إنتاج أعمال قادرة على الارتقاء بالذائقة العامة.

«قصص ترويها الطبيعة»

يقام مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي يرفع شعار «قصص ترويها الطبيعة» في دورته الثالثة بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة عدة في دبي.